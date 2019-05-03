İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı İstiklal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yağmur altında yaptığı çalışmayla sürdürdü.


Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışma ısınma ile başladı. İdmanın ana bölümünde ise bordo-mavili futbolcular, duran top ve şut çalışması gerçekleştirdi.


Tedavileri süren Onazi ve Pereira antrenmana katılmadı.


Trabzonspor, İstikbal Mobil Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.