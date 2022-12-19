Trabzonspor yağmur altında çalıştı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Samsunspor maçı hazırlıklarını yağmur altında yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve geniş alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmana izinli olan Uğurcan Çakır'ın dışında adale sakatlığı bulunan Denswil ile birlikte Visca'da yer almadı. Gribal enfeksiyon geçiren Yusuf Erdoğan da çalışmada yer almazken, Serkan Asan ise takımda ayrı koşu yaptı.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini bekleyecek.