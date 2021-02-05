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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 24.

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Denizlispor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ise teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 çalışmaları ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale grup antrenmanıyla son bulurken, tedavileri süren Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak çalışmada yer almadı. Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı.

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