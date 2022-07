Trabzonspor yeni transferi Trezeguet için imza töreni düzenledi

Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla yeni transferi Mahmoud Trezeguet için İstanbul'da imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trezeguet transferi imza töreninde yaptığı konuşmada, “Camiamızın sabırsızlıkla beklediği Trezeguet transferi için bugün burada bir araya geldik. Biraz uzun süren bir süreç oldu. Ancak hem Aston Villa kulübü hem de oyuncumuz gereken fedakarlıkları gösterdiler. Kulübümüzün şartları doğrultusunda bizde maksimumu şartlarımızı zorladık ve bu transferi gerçekleştirmek için şu an buradayız. Futbolcumuzun bugüne gelmesinde emeği geçen başta değerli ailesi olmak üzere tüm kulüplere, kulüplerin yöneticilerine, hocalarına ve geçmiş takım arkadaşları teşekkür ediyorum. Özellikle bu yaş grubundaki bir oyuncunun böylesine verimli bir noktaya gelmesinde şüphesiz ki herkesin çok büyük bir payı vardır. Bunun içinde iki tane Süper Lig kulübümüz de var. Biri Kasımpaşa, bir diğeri de Başakşehir kulübü” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, "Takımımıza güç katacak"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trezeguet ile birlikte kadrolarının daha da güçlendiğini belirterek, “Zaten güçlü bir kadromuz vardı. Sezonu şampiyon olarak tamamladık. Ama önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda hem de inşallah Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan takımımızı güçlendirmek en büyük hedeflerimizden birisi. Biz de bu doğrultuda izleme ekibinin ve hocamızın verdiği raporlar doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere transferlerimizi teker teker gerçekleştiriyoruz. Futbolcumuz Trezeguet de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Bizimle birlikte 4 yıllık süreçte başarılı sezonlar geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Trezeguet'e de Trabzonspor'a hoş geldin diyorum” şeklinde konuştu.

"61 forma satıyorum"

Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Eminim ki şu an taraftarlarımız Trezeguet'e ne kadar forma satacağımı merak ediyordur" diyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Ben sembolik olarak 61 forma satıyorum. Bunun sebebi de şu. Çok uzun süren bir pazarlık yaptık kendisiyle. Sonunda dayanamadı ve yıllık 100 bin Euro, 4 senede 400 bin Euro'luk indirim talebimi kabul etti. Neredeyse yarım milyon Euro'ya yakın indirim yaptığı için sembolik olarak sadece 61 forma satıyorum kendisine. Çok karakterli ve profesyonel bir oyuncu. Yabancı bir ülkeye gelmiyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin en büyük, en farklı kulübünde birlikte daha büyük başarılara imza atmak için sözleşmemizi yaptık. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hem değerli yönetim kurulumuza, aynı zamanda da Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan beye çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç içerisinde hep birlikte çalıştık. Aynı zamanda oyuncumuzun menajerine de çok teşekkür ediyorum. Transferin her gerçekleşmesine hem de bu kadar uzun zaman almasında çok büyük payı var. Hayatımda bugüne kadar beni en fazla zorlayan tek menajer diyebilirim.”

Trezeguet, "çok büyük bir takıma katıldığımın farkındayım"

Trabzonspor'da olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Trezeguet ise, “Öncelikle Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ederek başlamak istiyorum sözlerime. Çünkü çok büyük bir takıma katıldığımın farkındayım. Harika bir başkanımız, harika bir hocamız ve harika taraftarlarımız var. Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz ve hatta daha uzun yıllar da bunu devam ettireceğiz. Takıma her zaman en iyisini vermem gerektiğinin farkındayım. Ben de performansımla birlikte taraftarlarımızı her zaman mutlu etmeye çalışacak bir oyuncuyum. Umarım bu yıllarda da şampiyonlukları beraber kutlayacağız. Kendi ülkem ve belki de Ortadoğu'nun en büyük takımlarından birinden geliyorum zaten, belki de en büyüğünden yani El Ahly takımından. Dolayısıyla bir büyük takımda beklentilerin neler olduğunun, orada neler yapmam gerektiğinin farkındayım. Bunu daha önce yaşadığım için biliyorum. Taraftarlarımızla buluşmak ve takıma yardımcı olabilmek için sabırsızlanıyorum. Başkanımıza bu kulübe katılmamda bu kadar çok katkısı olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Bu formayı hak ettiği yere her zaman taşıyabilmeyi umuyorum. Buradaki herkes en iyisini hak ediyor. Umuyorum ben de burada olduğum süreç boyunca her zaman bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.