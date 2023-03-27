Trabzonspor Yönetim Kurulu mazbatasını aldı

Trabzonspor'un yeni yönetim kurulu, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyeler Mehmet Ongan, İsmail İnan ile Osman Çavuşoğlu'ndan oluşan heyet, yönetim kurulu üyelerinden Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'ya mazbatalarını teslim etti.

Yeni yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını teslim eden Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor'un yeni bir yönetim ile yoluna devam edeceğini belirterek, "Elbette ki zorlukların zaten farkındasınız. Değerli başkanımız Ertuğrul Doğan da konuşmasında bunlardan bahsetti. Kulübümüzün idari ve mali yönden iyi yönetilmesi için bu olağanüstü kongrede göreve talip olmasından dolayı ve sizlerin de o listede görev almanızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Divan ve diğer organlar olarak kulübümüzün doğru yönetildiği, kulüp adına iyi şeyler yapıldığı, camianın bütünleştirilmeye çalışıldığı ve doğru hedeflere doğru adımlara gidildiği her dönemde yönetim kurulunun arkasında güç, önünde set oluruz. Gereksiz tartışmaların kulübe zarar vermemesi yönünde set olma görevi bizim camiaya karşı borcumuzdur” ifadelerini kullandı.

Mazbata töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.