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Trabzonspor Yönetim Kurulu ve kurullar mazbatalarını aldı

Trabzonspor’da 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ve kurullar mazbatalarını aldı.

Trabzonspor'da 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda göreve gelen yönetim kurulu ve kurullar mazbatalarını aldı.


Trabzonspor'un yeni idari binasında gerçekleştirilen törene Divan Başkanı Ali Sürmen, yönetim kurulu üyeleri, kurul başkanları ve üyeleri katıldı. Mazbataları yönetim kurulu üyeleri adına Ömer Sağıroğlu aldı. Ardından yeniden göreve seçilen Disiplin Kurulu Başkanı Raci Gençosmanoğlu, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ile Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ile kurul üyelerine mazbataları verildi.


Törende konuşan Ali Sürmen, "Trabzonsporumuzun Olağan Genel Kurulu yapıldı ve seçime tek listeyle giren yeni yönetim kurulu seçildi. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Trabzonspor camiasının beklentilerine cevap vermeleri yönünde önceki yönetim çalışmalarını da değerlendirerek umudumuzu yüksek tutuyoruz" dedi.


Ömer Sağıroğlu ise, sağduyulu bir ortamda gerçekleştirilen kongre için teşekkür ederek, "Trabzonsporumuz için hizmetimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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