İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor yönetimi görev dağılımını yaptı

Trabzonspor’da, 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Trabzonspor'da, 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.


Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılan toplantıda, kısa bir açıklama yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu toplantı, Trabzonspor tarihi açısından bir ilki barındırıyor. Tarihimizin ilk kadın yöneticisi Eda Lermi Zorer arkadaşımız da toplantımızda yer alarak kulübümüzün tarihine geçmiş oldu. Görev dağılımımızı yaptık. Tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.


Toplantıdan sonra yapılan görev dağılımı şu şekilde yapıldı:



Başkan: Ahmet Ağaoğlu


Asbaşkan: Mehmet Yiğit Alp


TFF, Kulüpler Birliği ve Finanstan sorumlu Başkan Yardımcısı: Ertuğrul Doğan


UEFA VE FİFA-Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Önder Bülbüloğlu


Kurumlarla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Muminhan Bilgin


Genel Sayman Başkan Yardımcısı: Emin Kahraman


Genel Sekterer : Ömer Sağıroğlu


1461 Trabzon, Altyapı Koordinatörü ve Futbol Şube Sorumlusu: Haluk Şahin


1461 Trabzon, Altyapı Sorumlusu: Stadyum Koordinatörü: Özer Bayraktar


Pazarlama ve Halkla İlişkiler Koordinatörü: Serdar Ekrem Şirin


TS Clup ve Yatırımlar Koordinatörü: Yalçın Orhan


Dış İlişkiler Koordinatörü: Ahmet Fikret Gökhan


Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü: Yusuf Hayırlıoğlu


Personel ve Projeler Koordinatörü: Sertaç Güven


Sağlık Kurulu Başkanı: Yaşar Kibar Güven


Pazarlama ve Halkla İlişkiler Sorumlusu: Zafer Göktaş


Genel Sekreter Yardımcısı: Kemal Ertürk


TS Clup ve Tesisler Sorumlusu: Dursun Ali Sakarya


Taraftar Sorumlusu: Tuncay Uzunal


İdari işler, Tesisler ve Stadyum Sorumlusu: Lokman Sadıklar


Hukuk İşleri Sorumlusu: Eda Lermi Zorer

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.