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Trabzonspor yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında İsviçre’nin Basel takımına 2-0 mağlup olan Trabzonspor yurda döndü.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olan Trabzonspor yurda döndü.


UEFA Avrupa Ligi C Grubu altıncı haftasında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak grupta son maçına çıkan ve bu sezon Avrupa defterini kapatan Trabzonspor sabah saatlerinden Trabzon'a döndü. Bordo-mavililer maçın ardından İsviçre'nin Basel kentinden Türk Hava Yolları (THY) ait özel bir uçak ile hareket etti. 3 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından kafile saat 05:00 sıralarında Trabzon hava alanına indi. Bordo-mavililer daha sonra takım otobüse binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.

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