Trabzonspor'a Abdullah Avcı dokunuşu

Süper Lig'in 18. haftasını bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonra Beşiktaş'ın ardından Gaziantep FK ile birlikte en çok puan toplayan takım oldu.

Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz haftayı bay geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan bordo-mavililer Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışı sürdürerek zirveye bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.

17'nci sıradan 7'nci sıraya

Bordo-mavililer Teknik Direktör Abdullah Avcı döneminde, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık sonuçla mağlup ettikten sonra evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1, dış sahada da Hes Kablo Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Evinde Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Deplasmanda Hatayspor'u 1-0'la geçen Karadeniz ekibi sahasında ise Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Bu maçın ardından deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1, evinde ise Göztepe'yi 1-0'la geçti.

Süper Lig'in ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Avcı ile 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 20 puan toplayarak 18. hafta sonunda toplamda 26 puanla 7. sırada yer aldı. 10 basamak yükselen Karadeniz ekibi 35 puanla lider olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

Avcı'nın gelişinden sonraki Trabzonspor, Süper Lig'de 2. sırada

Süper Lig'in ilk 8. haftalık bölümünde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Karadeniz ekibi, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gelişinden sonraki süreçte kötü günleri geride bırakarak yükselişe geçti. Bordo-mavililer son 10 haftalık bölümde 25 puan toplayan Beşiktaş'ın ardından Gaziantep FK ile birlikte 20 puanla en çok puan toplayan takım oldu.