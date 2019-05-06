Trabzonspor'a Harvard'lı yönetici

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ikinci başkanlık döneminde yönetim kurulunda Personel ve Projeler Koordinatörü olarak görev alan Sertaç Güven, Harvard Üniversitesi'ndEn mezun oldu. Harvard'ın İşletme Bölümünü bitirerek mezun alan Güven, mutluluğunu ailesi yakın çevresi ve sosyal medyadan paylaştı.

Sertaç Güven, Harvard Business School'da almakta olduğu eğitimi başarı ile sonlandırdığını belirterek, çalışmaya asla ara vermeyip, temsil ettiği değerleri daha iyi yerlere getirmeye devam edeceğini söyledi.