Trabzonspor'da 7 oyuncu özel çalıştı

Milli Takımlarda bulundukları için Trabzonspor'un, yeni sezon hazırlık kampına izinli olarak geç katılan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Cafer Tosun ve Donis Avdijaj özel antrenman gerçekleştirdiler.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen özel antrenmanda futbolcular dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yakından takip etti.