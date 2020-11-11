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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, Süper Lig’in 9.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerin yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı.


Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Karadeniz ekibinin yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmaları ve dar alanda topa olma çalışmaları gerçekleştiren bordo-mavililer, Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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