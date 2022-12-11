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Trabzonspor'da beraberlik sıkıntısı

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik alan Trabzonspor, kamp süresinde yaptığı 3 hazırlık maçında da bu seriyi devam ettirdi.

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik alan Trabzonspor, kamp süresinde yaptığı 3 hazırlık maçında da bu seriyi devam ettirdi.


Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 13 maçta 6 galibiyet alan Trabzonspor, 5 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. 2 maçta ise rakiplerine mağlup olan bordo-mavililer, söz konusu beraberliklerin 4'nü ise son 5 haftada elde etmişti. Adeta beraberliklere abone olan Karadeniz ekibi bu seriyi Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçlarında da sürdürdü.


Antalya kampında karşılaştığı İngiliz rakipleri Hull City (1-1) ve Crystal Palace (2-2) ile berabere kalan Trabzonspor, Kocaeli'de Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sezon hazırlık maçları da dahil olmak üzere 10 maçta rakipleriyle yenişemedi.

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