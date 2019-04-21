İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Trabzonspor'da direk kabusu

Spor Toto Süper Lig’de, Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, direk kabusu yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, direk kabusu yaşıyor.


Avrupa Kupalarına katılma yolunda Evkur Yeni Malatyaspor virajını galibiyetle geride bırakarak, lig dördüncülüğünü büyük oranda garantileyen Trabzonspor'un yakasını direkler bırakmıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de topu en çok direğe takılan takımların başında geldi. Karadeniz ekibi 29 maçta ise Avrupa'nın 5 önemli liginde bu sezon Hoffenheim ardından şutu en çok direkten dönen takım oldu. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer bu sezon 20 kez direği geçemedi.



En çok Ekuban direğe takıldı


Bordo-mavililerde Ekuban , Burak Yılmaz, Toure, Rodallega, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Sosa, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak'ın şutları direğe takıldı. 5 şutla Trabzonspor'da en çok şutu direkten dönen isim ise Ekuban oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.