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Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması yapıldı

Trabzonspor’da 2022-2023 sezonu planlama toplantısı yapıldı.

Trabzonspor'da 2022-2023 sezonu planlama toplantısı yapıldı.


Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün İstanbul'da bir araya geldi. Yapılan değerlendirme toplantısında A takımın 2022-2023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, altyapı organizasyonu ve tesisleşme konularında kulübün çalışmalarına son şekli verildi.


Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı 2022-2023 sezonunun Trabzonspor'a ve Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantıyı sonlandırdı.

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