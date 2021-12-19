Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor’un 78.
Trabzonspor'un 78. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulu dün Medical Park Stadyumu'nda yapılan toplantıyla görev dağılımı gerçekleştirdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda oluşan görev dağılımı şu şekilde;
Başkan Ahmet Ağaoğlu
Asbaşkan Ertuğrul Doğan
Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu
Başkan Yardımcısı Muminhan Bilgin (Kurumlarla iletişim sorumlusu)
Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan (Yatırım, Finans ve Ticari ürünler sorumlusu)
Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas (Genel Sayman ve Mali İşler sorumlusu)
Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven
Halkal İlişkiler ve medya İletişim sorumlusu Serdar Ekrem Şirin
Yerel İdaeler ve Yatırımlar sorumlusu Zafer Göktaş
Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk İşleri sorumlusu Kemal Ertürk
İnşaat, Tesisler ve SBtadyum sorumlusu Ali Haydar Gedikli
Dış İlişkiler sorumlusu Esat Emanet
Finans ve Proje Geliştirme sorumlusu Faruk Hacıhaliloğlu
Finans ve Proje Geliştirme sorumlusu Şemsetdin Hancı
Amatör Branşlar sorumlusu Sami Karaman
Yedek üyeler
Lokman Sadıklar (İnşaat , tesisler ve stadyum)
Ertuğ Özarman (Pazarlama)
Çoşkun Öztürk (Amatör branşlar)
Ahmet Beşir (Sağlık kurulu)
Vahap Öztel
İbrahim Tüfekçi
İbrahim Aydın