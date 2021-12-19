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Trabzonspor'da görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor’un 78.

Trabzonspor'un 78. Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yönetim kurulu dün Medical Park Stadyumu'nda yapılan toplantıyla görev dağılımı gerçekleştirdi.


Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda oluşan görev dağılımı şu şekilde;


Başkan Ahmet Ağaoğlu


Asbaşkan Ertuğrul Doğan


Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu


Başkan Yardımcısı Muminhan Bilgin (Kurumlarla iletişim sorumlusu)


Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan (Yatırım, Finans ve Ticari ürünler sorumlusu)


Başkan Yardımcısı Zeyyat Kafkas (Genel Sayman ve Mali İşler sorumlusu)


Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven


Halkal İlişkiler ve medya İletişim sorumlusu Serdar Ekrem Şirin


Yerel İdaeler ve Yatırımlar sorumlusu Zafer Göktaş


Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk İşleri sorumlusu Kemal Ertürk


İnşaat, Tesisler ve SBtadyum sorumlusu Ali Haydar Gedikli


Dış İlişkiler sorumlusu Esat Emanet


Finans ve Proje Geliştirme sorumlusu Faruk Hacıhaliloğlu


Finans ve Proje Geliştirme sorumlusu Şemsetdin Hancı


Amatör Branşlar sorumlusu Sami Karaman



Yedek üyeler


Lokman Sadıklar (İnşaat , tesisler ve stadyum)


Ertuğ Özarman (Pazarlama)


Çoşkun Öztürk (Amatör branşlar)


Ahmet Beşir (Sağlık kurulu)


Vahap Öztel


İbrahim Tüfekçi


İbrahim Aydın

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