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Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir fırtınası

Trabzonspor’da, teknik direktör Hüseyin Çimşir fırtınası yaşanıyor.

Trabzonspor'da, teknik direktör Hüseyin Çimşir fırtınası yaşanıyor. Genç teknik adam Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bordo-mavili takımla çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor'da, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir rüzgarı esiyor. Çimşir, yönetiminde bordo-mavililer oynadığı 10 resmi maçta yenilgi görmezken, sahadan 9 kez galibiyet 1 kez de beraberlikle ayrıldı.



Golcü kimliğe büründü


Trabzonspor, devre arasında takımın başına getirdiği Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 6 Süper Lig ve 5'de Ziraat Türkiye Kupası maçları olmak üzere yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda attığı 36 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü.



Süper Lig


Trabzonspor, Çimşir yönetiminde 6 Süper Lig maçında 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Sahasında Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'u 2-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Karadeniz ekibi deplasmanda ise Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerken, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.



Ziraat Türkiye Kupası


Bordo-mavililer Hüseyin Çimşir yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alırken, bir maçta ise penaltılar sonucunda sahadan gülerek ayrıldı. Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor'u evinde 2-0 mağlup ederken, rövanş maçında ise rakibini penaltılarla eleyerek bir üst tura çıktı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 5-0 ve 4-1 sonuçlarla eleyen bordo-mavililer yarı final ilk maçında ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

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