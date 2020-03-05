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Trabzonspor'da moraller yerinde

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da moraller yerinde.


Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı'nın yer almadığı öğrenildi. Hosseini ise takımda ayrı çalıştığı belirtildi.


Basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan antrenmanda ise oyuncuları neşeli ve moralli oldukları öğrenildi. Trabzonspor, yarın kendi tesislerinde yapacağı çalışmanın ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat:14:30'da Gaziantep'e giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

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