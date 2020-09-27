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Trabzonspor'da moraller yerinde

Sahasında Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor’da moraller yerinde.

Sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor'da moraller yerinde. Bordo-mavililer Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.


Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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