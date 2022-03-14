Trabzonspor'da savunma ve hücum birlikteliği

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'un savunmada ve hücumdaki takım birlikteliği dikkat çekerken, analiz toplantılarında oyuncularıyla bir araya gelen Abdullah Avcı, bazı güncellemeler yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, rakamlarla en iyi savunma ve en iyi hücum yapan takımı durumunda yer alıyor. Bordo-mavililer, genel puan tablosunda attığı 56 golle en çok gol atan takım olurken, kalesinde gördüğü 23 golle de en az gol yiyen takım oldu. İç sahada ve dış sahada da durum değişmedi. Karadeniz ekibi, dış sahada 27 gol atıp 11 gol kalesinde gördü. İç sahada ise 29 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

10 Kasım 2020'de göreve gelen Abdullah Avcı ile birlikte ligde büyük bir çıkışa geçen Trabzonspor, bu sezon ise şampiyonluğa doğru yürürken istatistiklerde ise rekor kırıyor. Geçtiğimiz sezon büyük bir gelişim ortaya koyan bordo-mavililer takım savunması ön plana çıkmıştı. Bu sezon ise bordo-mavili takım hem savunmada hem de hücum organizasyonlarında ön plana çıkıyor.

Avcı'dan savunmaya nokta dokunuş

Spor Toto Süper Lig'de ortaya koydukları performansla savunmada iyi bir ikili olan Edgar le ve Vitor Hugo'nun sakatlanarak sezonu kapatmasına rağmen, sezon başında yapılan kadro mühendisliğiyle teknik direktör Abdullah Avcı, nokta dokunuşlarla yaşanması muhtemel sorunun önüne geçti. Denswil ve Ahmet Can Kaplan sezon sonuna kadar bordo-mavili takımın savunmasında ikili tandemi oluşturacak.

Avcı risk istemiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, talihsiz sakatlık yaşayarak sezonu kapatan Edgar le'nin yokluğunda geriden oyun kurma formasyonunda bir takım değişiklik yaptı. Vitor Hugo'nun da sezonu kapatmasının yanı sıra Hamsik'den istifade edemeyen Avcı, Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları arasında risk oluşturacak paslardan kaçınılmasını istedi.

Hücum zenginliği takım savunmasına güç kattı

Trabzonspor'da sezonu sakatlığı nedeniyle kapatan ilk oyuncu Gervinho oldu. Kısa sürede Gervinho'nun yerini devre arasında yaptığı Kouassi transferine Edin Visca da ekleyerek önemli transferlere imza atan bordo-mavililer hücum zenginliğinin yanı sıra takım savunmasına da güç kattı.