Trabzonspor'da Siopis neşe kaynağı oldu

Spor Toto Süper Lig'de özellikle deplasmanda oynadığı maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Trabzonspor'da, Yunan oyuncu Monalis Siopis, idmanlarda takıma moral vermeye çalışıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ise bugünkü antrenman öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı FTA Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınma gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise ayak tenisi oynandı.

Siopis moral ve neşe kattı

Özellikle dış sahada yaşanan puan kayıpları zirve yarışında Karadeniz ekibini geride bıraktı. Bordo-mavililerin sıkıntı yaşadığı dönemlerde enerjisiyle devreye girerek takım arkadaşlarına moral veren Siopis, sempatik tavırları ve hareketleriyle bordo-mavili taraftarların da gönlüne girdi. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda da Yunan oyuncu, morallerin bozuk olduğu takımı neşelendirdi.

Avcı, oyuncularına hitap etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bugünkü idmanda oyuncularına yönelik bir konuşma yaptı. Deneyimli teknik adamın, içinde bulundukları durumu değerlendirerek, çıkışı da hep birlikte yakalayacaklarını vurguladığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.