Trabzonspor'da yeni yönetim mazbatasını aldı

Trabzonspor'un 78. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden göreve gelen Ahmet Ağaoğlu Başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyeler Muharrem Arz, Temel Kazancıoğlu, Mehmet Ongan ile İsmail İnan'dan oluşan heyet, yönetim kurulu üyelerinden Ömer Sağıroğlu, Yalçın Orhan, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk ve Vahap Öztel'e mazbatalarını teslim etti.

Törende ayrıca Denetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mahmut Ören ve yönetimine, Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen Haluk Raci Gençosmanoğlu ve yönetimine, Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Hasan Basri Halisçelik ve yönetimine, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Salih Uzun ve yönetimine de mazbataları takdim edildi.

Mazbata töreninin ardından yönetim kurulu ve tüm kurul başkanları ile üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.