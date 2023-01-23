Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son iki maçı kazanan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir üst tura yükselen Trabzonspor'da yüzler gülmeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Kadroda yaşanan değişim sonrası arzuladığı saha sonuçlarını almakta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, sahasında oynadığı Başakşehir ve İstanbulspor maçlarından elde etiği 6 puanın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir üst tura çıkmanın keyfi yaşanıyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yüzler gülmeye başladı

Geçtiğimiz sezonun uzağında bir performans ortaya koyarak arzuladığı saha sonuçlarını almakta sıkıntı yaşayan Trabzonspor ile lider Galatasaray arasında puan farkı 10'a yükselirken, son 3 maçta alınan sonuçlar yüzleri güldürmeyi başardı. Başakşehir'i sahasında 1-0, deplasmanda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 ve son olarak sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililerde üst üste gelen galibiyetler moralleri yükseltti.

Hazırlıklar başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya dün oynanan İstanbulspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma ve denge çalışmasının ardından 5'e 2 gerçekleştirdi. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çarşamba günü yapacağı antrenmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.