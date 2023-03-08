Trabzonspor'dan Abdullah Avcı geçti

Trabzonspor'da görevinden istifa eden Teknik Direktör Abdullah Avcı, bordo-mavililerle yaşadığı yaklaşık 850 günlük sürece 1'i Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 3 kupa sığdırdı. Tecrübeli teknik adam, kulüp düzeyinde elde ettiği tüm kupaları bordo-mavili takımın başında kaldırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 38 puanla 6. sırada kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, görevinden istifa etti.

Tecrübeli teknik adam, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında 10 Kasım 2020'de başladığı Trabzonspor kariyerinde 93 lig karşılaşmasında 52 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile ilk sezonunu 2.03 ve şampiyon olarak bitirdiği geçen sezonu 2.13 puan ortalamasıyla tamamlarken, bu sezon ise 1.65 ortalamada kalarak en kötü dönemini yaşadı.

İlk sezonunda takımı 17. sıradan Avrupa'ya taşıdı

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayırdı. Takımın başına ise bir maçlığına futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu getirildi. Trabzonspor, ligin 8. haftasını 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 6 puanla 17. sırada tamamladı.

Bir sonraki hafta göreve başlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde ise Trabzonspor, sezonun geri kalan bölümündeki 32 karşılaşmada sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 maçı kazanan bordo-mavili takım, 11 de beraberlik aldı. Trabzonspor, söz konusu sezonda 40 müsabakada 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

38 yıllık hasreti sonlandırdı

Trabzonspor, geçen sezon ise Süper Lig'in 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 81 puanla şampiyonluk sevinci yaşadı. Bordo-mavili takım, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile 38 yıl sonra ligde şampiyonluk hasretini sonlandırmış oldu.

3 kupa kazandı

Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında 3 kupa kazandı. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Avcı, kulüp düzeyinde kaldırdığı tüm kupaları bordo-mavililerle kazandı. 29 yaşındaki teknik direktör, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Süper Kupa, 2021-2022 sezonunda ise Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna uzandı.

Bu sezon planlamalar tutmadı

38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor, bu sezon başında yaptığı planlamalar ve oyuncu transferleriyle arzuladığı sonuçları elde edemedi. Önemli bir bütçe açığı veren Karadeniz ekibi, oyuncuların serbest kalma tehlikesiyle de karşı karşıya kaldı. Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 38 puanla 6. basamakta olan Trabzonspor, zirvenin çok uzağında bulunuyor.