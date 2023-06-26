Trabzonspor'dan Akçaabat Sebat Gençlik'e gençlik aşısı

Lig'de mücadele edecek olan Akçaabat Sebatspor'a genç oyuncu takviyesinde bulundu.

Trabzonspor, bu yıl TFF 3. Lig'e yükselen Sebat Gençlik Spor arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında bu kulübe transfer olan genç futbolcular Ali Alperen Çelik, Caner Uzun, Emir Uzun, Gökdeniz Kazaz, Hakan Aydın, Muhammed Mustafa Pınarcı ve Veysel Sönmezsoy için imza töreni düzenlendi. Trabzonspor Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım'ın katıldığı imza töreninde, Sebat Gençlik Spor'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, Sebat Gençlik Spor Başkan Yardımcısı Sebahattin Alemdar ve Sebat Gençlik Spor Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Törende açıklamalarda bulunan Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Sebat Gençlik Spor'a transfer olan genç futbolcularımızın gelişimlerinin Teknik Direktör Nenad Bjelica tarafından takip edileceğini belirterek, “Bugün önemli bir gün. Cumhuriyet ile yaşıt olan Sebatspor ile Trabzonspor arasında imzalanan iş birliği protokolü sonrası takımımızın geleceği olan gençlerimizin Sebat Gençlik Spor'a kiralık olarak transferleri için buradayız. 10 gün önce Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla ilk adım atılmıştı. Bu takımı oluşturmak için fedakarlıklar yapılmıştır. Kulüp olarak önemsediğimiz bir projedir. Bakıldığında Trabzonspor için geç kalınmış bir projeden bahsediyoruz ama en azından bundan sonra devam edecek, sürdürülebilir bir projedir. Türk futbolu; altyapıdaki oyuncuların yetiştirilmesi ve A takımlarda yer almasıyla nefes alacaktır. Yoksa bu bütçeler altında herkesin neler çektiği hepinizin malumu. Biz kulüp olarak neler yapabiliriz noktasında 2. Lig ve 3. Lig takımlarıyla iş birliği protokolleri imzaladık.

Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım, transfer edilen genç oyunculara en üst seviyede ilgi gösterileceğini belirterek, “Büyük bir kulüpten başka bir büyük kulübe transfer oluyorsunuz. Bizim Trabzonspor sevdamız ve Sebatspor sevdamız üst seviyededir. Başkanımız Ertuğrul Doğan büyüklüğünü ve liderliğini gösterdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Güzel bir oluşum içerisindeyiz. Bizim amacımız bölge insanı ve çocuklarına hizmet etmektir. Çok büyük fedakarlıklar yapılarak kulüplerin idare edildiğine değinmek istiyorum. Kulübümüze transfer olan genç kardeşlerimize Trabzonspor'u aratmamaya çalışacağız ve onlara en üst seviyede ilgi göstereceğiz. Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu bilerek elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Sizlere çok güveniyorum ve inanıyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.