Trabzonspor'dan Bartra'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, başarılı savunma oyuncusu Marc Bartra'nın burun ameliyatı olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat, Bartra'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Polat, “Takımımızın Konyaspor ile oynadığı maç sırasında burnuna darbe alan oyuncumuz Marc Bartra'nın Kulak Burun Boğaz konsültan hekimleri tarafından yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda burun kıkırdağında hasar (nasal septum deviasyonu) tespit edilmiş ve öncelikli olarak medikal tedavi önerilmiştir. İlerleyen süreçte oyuncumuzun burundan nefes almakta sorun yaşaması ve medikal tedaviye cevap vermemesi nedeniyle tekrar yapılan değerlendirmesi sonucunda ameliyat olmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda oyuncumuz İspanya'nın Barselona şehrinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi süreciyle ilgili ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgi verilecektir” dedi.