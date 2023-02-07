Trabzonspor'dan deprem bölgelerine yardım

TS Club depolarında bulunan çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünlere ek olarak uyku tulumu ve su gibi yaşam malzemelerini afet bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremin ardından Türkiye tek yürek oldu. AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere Trabzonspor Kulübü, TS Club depolarında bulunan çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünlere ek olarak uyku tulumu ve su gibi yaşam malzemelerini afet bölgesine gönderdi.

Hazırlanan ürünleri taşıyan yardım tırları Medical Park Stadyumu'ndan yola çıkarken, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, kentte yardım seferberliğini başlattıklarını belirterek, "Ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya. 10 ilimizde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal ilan edildi. Bu durum depremin, felaketin ne kadar büyük olduğunun da göstergesi. Biz de Trabzon olarak yaraların sarılması adına kardeşliğimize katkı sağlaması adına o saatten itibaren tüm halkımızla seferber olduk. Şu ana kadar Trabzon'umuzdan deprem bölgesine, gıda maddeleri, su, ekmek gibi farklı ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğu 26 yardım tırı yola çıktı. Bakanımız özellikle su konusunda ciddi sıkıntı var demişti. Ahmet Ağaoğlu başkanımızla görüştük, 1 tır içme suyu nakledilecek. Diğer tırda zorlu kış şartlarındaki vatandaşlar için mont, kaban gibi giyim malzemeleri var. İnşallah yaraların sarılması adına Trabzonspor'un böyle güzel bir katkıda bulunması hepimizi mutlu ediyor" dedi.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise, Trabzonspor olarak depremzedeler için hazırlanan ürünlerin yer aldığı 2 tırın yola çıktığını dile getirerek, "Millet olarak bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Tüm milletimizin taşın altına elini koymasını diliyoruz. Şu an birliktelik günü. Birliktelik olarak Trabzonspor olarak da biz ihtiyaç olan bölgelere ihtiyaca yönelik malzemelerini göndermek üzere 2 tırımız yola çıkıyor. İnşallah herkese örnek olur ve bütün yaraları tedavi ederiz" ifadelerini kullandı.