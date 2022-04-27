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Trabzonspor'dan duygusal 'mutluluğa kurşun sıkma" mesajı

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, kutlamalar öncesi ’Mutluluğa kurşun sıkma" mesajı yayımladı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, kutlamalar öncesi 'Mutluluğa kurşun sıkma" mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüple efsane olmuş ve özdeşleşmiş isimlerin canlandırıldığı videoda anlamlı mesajlar verildi.


Trabzonspor, bir taraftan kutlamaların hazırlığını yaparken diğer taraftan ise taraftarını uyarıcı mesajlar yayımlıyor. Bordo-mavili kulüp Trabzonspor'la özdeşleşmiş Dozer Cemil, Eren Bülbül, Kazık Koyuncu, Mustafa Çelik, Nazmiye Nine, Özkan Sümür ve niceleri başlığıyla yayımlanan video büyük bir ilgi gördü.


Videoda, 'Şampiyonluk kutlamasında silah kullanmayın mutluluğa kurşun sıkmayın' mesajı verildi.


Trabzonspor, videonun sonunda ise, "Şampiyonluk kutlamalarında aramızda olmayanları saygıyla anıyor, yanımızda olanlara coşkuyla sarılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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