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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’dan, Fenerbahçe’ye yıldız göndermesi.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi.


Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezondan itaberen logosunda kullanacağı 5 yıldızla ilgili olarak göndermede bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:


"Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hala yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı."

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