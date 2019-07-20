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Trabzonspor'dan Pique'ye forma sözü

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona’nın yıldız oyuncusu Pique’ye forma gönderecek.

Trabzonspor, yeni formasının tanıtım filmini paylaşan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Pique'ye forma gönderecek.


Trabzonspor'un yeni sezon için tasarlanan ‘keşan' motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona'nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.


Trabzonspor Kulübü, resmi twitter hesabından teşekkür ettiği Pique'ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-Mavi Trabzonspor'dan, Bordo-Mavi Barcelona'ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi.

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