Trabzonspor'dan TESOB'a ziyaret

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni (TESOB) ziyaret etti.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcısı Emin Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, TESOB'u ziyaret ederek Başkan Metin Kara, TESOB yönetim kurulu üyeleri ve Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yöneticileri ile görüştü.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, takımın çıkışını sürdürmek için şehrin her kesiminin kulübe destek olması gerektiğini ifade ederek, “Herkesin elinden geldiği ölçüde kulübe sahip çıkmasını, destek vermesini bekliyoruz. Yönetim olarak gerçekten gayretli bir şekilde çalışıyoruz ve herkesin bu çabaya el vermesini bekliyoruz” dedi.

TESOB Başkanı Metin Kara ise Trabzonspor'un kentin gözbebeği olduğunu belirterek, “Başarıları ve şampiyonlukları ile hepimizi gururlandıran Trabzonsporumuza imkânları ölçüsünde destek olmak bu şehirdeki herkesin boynunun borcudur” diye konuştu.

Ziyaretin anısına Trabzonspor yöneticileri Başkan Metin Kara'ya isminin yazılı olduğu bordo-mavili forma hediye etti.