Trabzonspor'dan Vitor Hugo için tanıtım videosu

Trabzonspor, Palmerias Kulübünden transfer ettiği Vitor Hugo için tanıtım videosu hazırladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde bulunan Medical Park Stadyumunda hazırlanan tanıt videosunda oyuncu Trabzonspor'un stadyumunda yakından gördü.

Öte yandan Trabzonspor, oyuncuyla yaptığı anlaşmaya göre, 2020-2021 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 2021-2022 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1.350.000 Euro garanti ücret ve 2023-2024 futbol sezonu için 1.400.000 Euro garanti ücret ödeyecek. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecek.