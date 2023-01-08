Trabzonspor'dan yabancı oyuncularına anlamlı davranış

Trabzonspor Kulübü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin oyuncu girişi bölümüne her oyuncunun; fotoğrafını, ülkesinin bayrağının ve saatinin yer aldığı bir alan yaptırdı.

Trabzonspor takım kadrosunda yer alan yabancı oyuncuların fotoğraflarının yer aldığı alandan ayrıca her oyuncunun ülkesinin bayrağı da yer alıyor. Tesisten içeri giren her oyuncu ayrıca ülkesindeki saat zamanını da bu panoya bakarak görebiliyor. Ülkesinde bulunan ailesiyle veya yakın arkadaşıyla yapacağı görüşmeleri de zaman farkına bakarak yapabiliyor.

Bordo-mavili kulübün, geçtiğimiz günlerde Bakasetas ile yaptığı videoda ilk kez görüntülenen bu alandaki uygulamalar oyuncular tarafından takdirle karşılandı.