İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trabzonspor'lu futbolcular Copa Libertadores finalini izledi

Trabzonspor’lu futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Güney Amerika’nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores finalini, tribünden izlediler.

Trabzonspor'lu futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores finalini, tribünden izlediler.


Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında alınan 3-0'lık Atiker Konyaspor galibiyetiyle son 3 maçını da kazanan ve büyük moral bulan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularına iki gün izin verdi. Bu iznin ardından bordo-mavili futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Arjantin'in köklü kulüpleri River Plate ve Boca Juniors arasında oynanan Copa Libertadores finalini izlemek için İspanya'nın Madrid şehrine gittiler.


Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Libertadores Kupası, uzatmalar sonucunda 3-1 kazanan River Plate'in oldu. Bordo-mavili futbolcular ise müsabakayı tribünlerde River Plate takımının taraftarlarının yer aldığı bölümde izledi.


Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 16 Aralık Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ise 11 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.