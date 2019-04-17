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Trabzonsporlu oyuncular imza gününe katıldı

Trabzonsporlu oyuncular Olcay Şahan, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak bordo-mavili kulübün ana sponsoru olan QNB Finansbank’ın Çarşı Şubesi’nde düzenlenen imza gününde taraftarlarımızla buluştu.

Trabzonsporlu oyuncular Olcay Şahan, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak bordo-mavili kulübün ana sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza gününde taraftarlarımızla buluştu.


Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde futbolcular, lisanslı ürünleri imzalayarak taraftarlarla fotoğraf çektirdiler.

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