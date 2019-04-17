Trabzonsporlu oyuncular imza gününe katıldı

Trabzonsporlu oyuncular Olcay Şahan, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak bordo-mavili kulübün ana sponsoru olan QNB Finansbank’ın Çarşı Şubesi’nde düzenlenen imza gününde taraftarlarımızla buluştu.
Trabzonsporlu oyuncular Olcay Şahan, Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak bordo-mavili kulübün ana sponsoru olan QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'nde düzenlenen imza gününde taraftarlarımızla buluştu.
Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği imza gününde futbolcular, lisanslı ürünleri imzalayarak taraftarlarla fotoğraf çektirdiler.