İhlas Haber Ajansı

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Trabzonspor'lu oyuncular şampiyonluğun keyfini çıkarıyor

Trabzonspor’lu oyuncular Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun tadını çıkarıyor.

Trabzonspor'lu oyuncular Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun tadını çıkarıyor.


Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında FT Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından 2021-22 sezonunda bitime 3. hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililerde, teknik direktör Abdullah Avcı maçın ardından oyuncularına 3 gün izin verdi. Tatile çıkan oyuncular 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun keyfini yaşarken, Trabzonspor takım kaptanı Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz ve Yusuf Erdoğan birlikte tatile çıkarak dinlendiler.

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