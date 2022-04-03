İhlas Haber Ajansı

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Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı

Spor Toto Süper Lig’in 31.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar maç sonrası alınan 1 puanı ve bir adım daha yaklaşılan şampiyonluğu sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynayarak kutladı.


Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 1-1 beraberlikte ayrıldı. En yakın rakibi Konyaspor ile olan 13 puanlık puan farkını koruyan ve liderliğini sürdüren bordo-mavililerde taraftarlar karşılaşma sonrasında Atatürk alanında toplandı. Binlerce taraftar meşaleler yakarak beraberliği kutlarken, hep bir arada kolbastı ve horon oynadı.

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