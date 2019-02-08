Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray maçının skorunu tahmin etmekte zorlandı

Trabzonspor'un, pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmayı değerlendiren bordo-mavili taraftarlar, takımdaki sakatlıklar nedeniyle skor tahmini yapmakta zorlandı.

Trabzonspor'da son dönemlerde yaşanan sakatlıklar taraftarın da aklını karıştırdı. Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren bordo-mavililerde taraftarlar, Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazar günü oynanacak Galatasaray maçını bir dönüm noktası olarak değerlendirerek, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın altyapıdan A takıma aldığı futbolculara tanıdığı şansı da destekliyor.

Mücadelenin berabere biteceğini düşündüğünü belirten Trabzonspor taraftarı Fahrettin Şahin, “Trabzonspor ve Galatasaray için bu maç dönüm noktası. İki tarafın da aynı düzeyde oynayacağını düşünüyorum. Berabere bitecektir” dedi.

"Artık yüzümüz gülsün"

Fatih Ekşi ise deplasmandaki Galatasaray maçının zor geçeceğini düşündüğünü dile getirerek, “Derbi olduğu için diğer maçlar gibi olmaz. Sakatlarımız var. Belki beraberlik alırız” şeklinde konuştu.

Bordo-mavili takımın taraftarlarından Ferdi Çalı da kendilerini zor bir müsabakanın beklediğini kaydederek, “İnşallah kazanırız, kazanmamız lazım. Moral ve motivasyonu Galatasaray maçında almamız gerekiyor. Maçı kazanırsak bu tempo ile birlikte şampiyonluğa gideriz. Artık yüzümüz gülsün” diye konuştu.

Takımda eksikliklerin olduğuna dikkat çeken bir başka taraftar ise, “Takımda eksiklikler var ama Allah'ın izniyle maçı kazanacağız. Trabzonspor büyük bir takım. İnşallah yeneceğiz. Trabzonspor her zaman galibiyeti hak eden bir takım” ifadelerini kullandı.

Hakemlerden adaletli olmasını istedi

Hakemlerin maçlarda adaletli olmasını istediğini söyleyen Karadeniz ekibinin taraftarı Emre Demir de, “Trabzonspor'un, Galatasaray'ı 2-1 veya 3-1 yeneceğini düşünüyorum. Sakatlar var ama Trabzonspor'un gücünü herkes biliyor. Güçlü bir takımdır. Hakemler adaletli maç yönetsin, Trabzonspor bu maçı kazanır” açıklamasında bulundu.