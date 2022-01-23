Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bordo-mavililerin galibiyetinin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa döküldü. Bayram yerine dönen Trabzon'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşayan bordo-mavili taraftarlar Maraş Caddesi'ni araç trafiğine kapattı. Cadde ortasından kolbastı ve horon oynayan taraftarlar galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı. Çok sayıda taraftar galibiyet sevincini "Şampiyon Trabzon", "Bize her yer Trabzon" şeklindeki sloganlar ile kutladı.