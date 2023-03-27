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Trabzonspor'un 48. dönem yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Trabzonspor’da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

Trabzonspor'da 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.


Bordo-mavili kulübün 48. yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde yapıldı:


Başkan: Ertuğrul Doğan


Asbaşkan: Zeyyat Kafkas


Başkan Yardımcıları: Serkan Kılınç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Yahya Karahasan


Genel Sekreter ve Hukuk İşleri Sorumlusu Kemal Ertürk


Genel Sayman: Sami Karaman


Sağlık Kurulu Başkanı: Ahmet Beşir


Pazarlama ve Strateji: İbrahim Şahinkaya


Genel Sekreter Yardımcısı Amatör Branşlar Sorumlusu: Derviş Köz


Tesisler İnşaat ve Stadyum Sorumlusu: Çoşkun Öztürk


Proje ve Sponsorluklar Sorumlusu: Birhan Emre Yazıcı


İdari İşler: Ceyhun Eskici


Tesisler ve Stad Yardımcısı: Hüseyin Ekşi


Yurtdışı Organizasyonları İmdat Yılmaz


Ticari Ürünler: Fatih Solak


Hukuk İşleri Yardımcısı: Selim Burak Özdemir


Mali Sayman Yardımcısı: Mustafa Atmaca


Amatör Branşlar Yardımcısı: Ali Beyazlı

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