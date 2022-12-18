Trabzonspor'un 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Bordo-mavililerde, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık yaptığı 47. Dönem Yönetim Kurulu, mali ve idari yönden ibra edildi.

Trabzonspor'un olağan genel kurulu, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Başkan Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyelerin yanı sıra kulüp eski başkanı Ahmet Celal Ataman ve genel kurul üyeleri katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını, Kulüp Divan Başkanı Ali Sürmen yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin, mali bilanço hakkında üyelere bilgilendirmede bulundu. Zengin, 31.10.2022 tarihi itibarıyla kulüp borcunun 2 milyar 383 milyon 299 bin 681 TL olduğunu açıkladı.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan genel kurul üyeleri idari ve mali faaliyetlerle ilgili görüşlerini belirtilerek, önerilerde bulundu.

"Diğer Kulüplerin borçlarına baktığımız zaman Trabzonspor'un borcu 5'de 1 oranında"

Genel kurul üyelerinin görüşlerinin ardından okunan denetleme kurulu raporu sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu söz aldı. Genel kurul üyelerine teşekkür ederek sözlerine başlayan Ağaoğlu, arttan borçlar nedeniyle yapılan eleştirilere cevap verdi. Süper Lig kulüplerinin en önemli gelir kaynağının naklen yayın gelirleri olduğunu belirten Başkan Ağaoğlu, "İlk ihalesi 500 milyon Dolar'dı. Bugün gelinen noktada ise 115 milyon Dolar. Bütün bunlara rağmen borcu 2 Milyar 383 Milyon TL'lerde tutabildik. Diğer kulüplerin borçlarına baktığımız zaman Trabzonspor'un borcu 5'de 1 oranında" dedi

Ahmet Ağaoğlu, 4 yıllık görev sürelerinde Spor Toto Süper Lig'de 146 maç yaptıklarını belirterek, "78 galibiyet, 46 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldık ve 280 puan topladık. Rakiplerimiz Beşiktaş 270, Galatasaray 261 ve Fenerbahçe 254 puan topladı. Bu sürede ise Süper Lig şampiyonluğu, 2 Süper Kupa ve 1 Türkiye Kupası elde ettik" ifadelerini kullandı

Ahmet Ağaoğlu, ocak ayına yönelik transfer görüşmelerinde bulundukları yönünde haberler çıktığını belirterek, "Kadrodan ayrılan oyuncu olması halinde ve ihtiyaç duyulması halinde transfer olabilir. Şu ana kadar hiç bir kulüple ve oyuncu ile transfer görüşmesi yapmadık. Ocak ayı itibarıyla A Takım maaş bütçesini 40 milyon Euro'dan, 31 Milyon Euro'ya çekmeye hedefliyoruz" dedi.

Trabzonspor eski yöneticilerinden Yusuf Ziya Yılmaz'ın, sadece banka borçları ödenmesi şartıyla bir kampanya başlatma önerisine, Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonluk anıtı için istenilen 1 Milyon TL'lik kampanyaya sadece 15 kişi iştirak etti ve 36 Milyon TL'lik gelir elde edildi" açıklamasında bulundu.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasının ardından 47. Dönem Yönetim Kurulu, idari ve mali yönden ibrasına geçildi. Yapılan oylamada, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, ibra edildi.

Gelecek yılın bütçesi genel kurul üyeleri tarafından kabul edilirken, yönetim kurulu tarafından şampiyonluk yaşanan sezonla ilgili video yayımladı.