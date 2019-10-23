Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell, bordo-mavili kulübü ziyaret etti

Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Cambell, bordo-mavili kulübü ziyaret ederek teknik direktör Ünal Karaman ile görüştü.

Trabzonspor'da 1998 - 1999 yılları arasında forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, UEFA Avrupa Ligi'nde bordo-mavililerin oynayacağı Krasnodar maçı öncesi kulübü ziyaret etti. Aynı dönemde birlikte forma giydiği Teknik Direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi. Ziyaretin ardından Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell'e günün anısına forma hediye edildi.