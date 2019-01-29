Trabzonspor'un gençleri hırs küpü

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman'dan formayı almak isteyen bordo-mavililerin geç futbolcuları hırs küpü.

Spor Toto Süper Lig'de transfer tahtası FIFA tarafından kapatılan Trabzonspor, kadrosunda bulanan bir çok oyuncusundan istifade edemediği dönemde genç oyuncularının ortaya koyduğu performansla yoluna devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Spor Toto Süper Lig'de ise 30 puanla 5. sırada bulanan bordo-mavililer yaşadığı olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğu mücadeleyle yarışın içinde kalmayı hedefliyor.

"Yeni isimler Karaman'ı zorluyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ortaya çıkarmak istediği takım ruhu ve oyun şablonundan taviz vermeden çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürürken, yaşanan olumsuzluklara rağmen takıma katılan genç isimlerin ortaya koyduğu mücadele ise gelecek adına deneyimli teknik adamın yüzünü güldürüyor. Bordo-mavililerin antrenmanları maç havasında geçerken, her geçen gün yeni bir ismi Türk futboluna sunan Karadeniz ekibinde gençler Teknik Direktör Ünal Karaman'ın gözüne girmek için mücadele ediyor.

"Hak eden alır"

"Hiçbir oyuncunun forması garanti değil. Forması için savaşan, mücadele eden, hak eden alır" mesajını sezon başında veren ve bu doğrultuda yaptığı hamlelerle dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, takıma katılan genç isimlere de bu yönde mesajlar veriyor. Karaman, ortaya çıkarmak istediği agresif ve maç boyunca mücadele eden takım için titiz bir çalışma yürütürken, özellikle genç futbolcuların bu doğrultuda istekli ve arzulu olmaları moralleri yükseltiyor.