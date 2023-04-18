Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Nenad Bjelica İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ardından takımın başına getirmek için prensip anlaşmasına vardığı 51 yaşındaki Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'yı gece geç saatlerde yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a getirdi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile yarın bir görüşme yapması beklenen tecrübeli teknik adamın kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atmasının ardından Trabzon'a gelerek takımın başına geçmesi bekleniyor.

Daha önce ülkesinin dışında Austria Wien, Lech Poznan ve Spezia'yı çalıştıran Bjelica, son olarak ülkesinde Dinamo Zagreb ve NK Osijek'te görev yaptı.

Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez lig şampiyonluğu yaşadı.