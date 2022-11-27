Trabzonspor'un transfer politikası belli

Finansal yapıya büyük bir önem veren bordo-mavililer, gitmesi muhtemel oyuncular ve fırsat transferleri üzerinden kadrosunu güçlendirecek.

Dünya Kupası arasından sonra Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da mücadelesini sürdürecek olan Trabzonspor, 12 Ocak'ta başlayıp, 8 Şubat'ta son bulacak olan ara transfer döneminde sezon başında olduğu gibi hayata geçirmeyi planlıyor. UEFA Finansal Fair-Play ve Bankalar Birliği anlaşmasına büyük bir önem veren Trabzonspor, sezon başında giden oyuncular, gelen oyuncuların maliyetini karşılamıştı. Ayrılanlardan 18.5 milyon Euro gelir elde eden Karadeniz ekibi, gelen oyunculara ise 18.8 milyon Euro'yu taksitlerle halinde ödüyor. Ara transfer döneminde de gitmesi muhtemel oyuncular üzerinden gidecek olan bordo-mavililer, fırsat transferi için ayırdığı bütçeyi kullanacak.

Mali tablo ilk planda olacak

Finansal Fair-Play nedeniyle UEFA'nın Türkiye'de yakın takibe aldığı kulüpler arasında bulunan Trabzonspor, transferde mali tabloya büyük önem veriyor. Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonu transfer dönemindeki hamleleriyle de buna uyumlu ve dengeli bir politika izledi. Trabzonspor'da ayrılan isimlerden elde edilen gelirin, gelen oyuncuların maliyetini karşılaması da bu politikanın titizlikle uygulandığının bir göstergesi olarak dikkat çekti. Karadeniz ekibi, takımdan ayrılan Ahmetcan Kaplan'dan 9.5 milyon, Cornelius'tan 6 milyon, Berat Özdemir'den 2 milyon 400 bin, Erce Kardeşler'den 400 bin ve Flavio'dan da 195 bin Euro gelir sağladı. Bordo-mavililer, söz konusu transferlerden toplamda 18 milyon 495 bin Euro gibi bir rakamı kasasına koyacak.

Trabzonspor, transfer döneminde kadrosuna kattığı Trezeguet, Eren Elmalı, Enis Bardhi, Umut Bozok, Bartra, Doğucan Haspolat, Maxi Gomez, Lahtimi ve Naci Ünüvar için ise kulüplerine 18 milyon 800 bin Euro'yu taksitler halinde ödemelerini gerçekleştiriyor.

Bordo-mavililer, diğer transferleri Gbamin, Denswill, Larsen ve Yusuf Yazıcı için ise sadece maaş ödemesi yapıyor.

Abdullah Avcı'da ekonomik yapıya dikkat çekmişti

Ekonomik yönden kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerine vurgu yapan Avcı, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz ve şu an bir transfer çalışmamız yok. Oyunculara tabii ki bakıyoruz. Kadroda boşluk olur, giden olursa, onların yerine hazırlıklarımız var" ifadelerini kullanmıştı.