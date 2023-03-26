Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan 1129 geçerli oyun 919'ni alarak başkanlığa seçildi. Doğan, Karadeniz ekibinin 18. başkanı oldu.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin 1231'i toplam 19 sandıkta oy kullandı. Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, aralık 2024 yılına kadar başkanlığa getirildi.

Doğan: "Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum"

Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirten Doğan, "Bu ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceğimin, yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Tek gerçeğimiz kulübümüzün çıkarları olacak. Açılış konuşmamda, ‘Yeni bir hikayeye başlıyoruz' demiştim. Bu hikayenin kahramanları Trabzonspor camiasının bileşenleri, yani sizler olacaksınız. Büyük bir aileyiz ve şu andaki sorunları ortadan kaldırabilecek hafızaya, kültüre ve güçlü bir iradeye sahibiz. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz" dedi.

"Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin"

Yanlarında olan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Ertuğrul Doğan, "Dün ve bugün gerek Trabzon'dan, gerek ülkemizin değişik şehirlerinden, gerekse Avrupa'dan kongremize katılım göstererek yanımızda olan, gelemedikleri halde gönderdikleri mesajlarla desteklerini ileten herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin, dualarınızı esirgemeyin" diye konuştu.

Ertuğrul Doğan özgeçmişi

1977 yılında Trabzon doğumlu olan Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Mesleki kariyerine 2000 yılında “Doğan Akaryakıt” adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında faaliyet gösteren ilk şirketini kurarak adım attı. 2014 yılında enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Oltan & Köleoğlu Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Oltan & Köleoğlu Enerji'nin Türkiye'nin elektrik üreten en büyük 100 firması arasında yer alıyor.

2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kurarak ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenerek iş hayatını sürdürüyor.

Trabzonspor Kulübü'nde 2018 yılında Projeler ve Finansman Komitesi Sorumlusu, 2020 yılında Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılından itibaren ise Trabzonspor Asbaşkanı olarak görevine devam eden Doğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TTSO) 2018-2022 yılları arasında Meclis Başkan Yardımcılığı'nda bulundu. Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOKASİFED) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Ertuğrul Doğan evli ve iki çocuk babasıdır.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için bireysel aday olan Deniz Erçin 52, Recep Bakırtaş 54, Harun Özdemir 55, Levent Sekban 60, Aydın İskender 54, Muhammet Başkan 54 oy alarak listeye giremedi.