İhlas Haber Ajansı

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Trabzonspor'un yeni transferi Emirhan Eraslan kente geldi

Trabzonspor’un, İsviçre ekibi Basel’den kadrosuna katmaya hazırlandığı Emirhan Eraslan Trabzon’a geldi.

Trabzonspor'un, İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Emirhan Eraslan Trabzon'a geldi.


Trabzonspor'un İsviçre ekibi Basel'den prensipte anlaşmaya vardığı 19 yaşındaki Emirhan Eraslan, Trabzon'a geldi. Kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binen genç stoper, “Çok gururlu hissediyorum” dedi. Bordo-mavili atkıyı boynuna asan futbolcunun sağlık kontrolünün ardından Karadeniz ekibinin renklerine katılması bekleniyor.

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