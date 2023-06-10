Trabzon'un 85 mahallesine şap hastalığı nedeniyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir hayvancılık işletmesinde rastlanılan şap hastalığı nedeniyle 85 mahallede hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İlçedeki Akyazı mahallesi hariç bütün mahallelere getirilen yasağa uymayan kişilere ise 46 bin 159 TL idari yaptırım cezası uygulanacak.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Kutlugün mahallesinde bulunan hayvancılık işletmesindeki hayvanların hasta olduğu ihbarını alan Trabzon İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri işletmede incelemelerde bulundu. Hayvanlara yapılan muayene sonrası alınan numuneler klinikte incelendi. Numunelerin laboratuvar analizlerinde işletmedeki hayvanlarda yeni tip Şap (Sat-2) virüsü tespit edildi. 2023 yılında Türkiye'ye giriş yapan ve büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrederek ölümlere sebep olan virüs nedeniyle toplanan Ortahisar İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca hastalık tespit edilen işletmenin 10 km'lik yarıçap alanı içerisinde kalan tüm mahallelere il içi ve il dışı hayvan hareketleri kısıtlandı. Uygunsuzluk tespit edilen hayvan hareketleri kapsamında 46 bin 159 TL idari yaptırım cezası uygulanmasına karar verilirken, Kutlugün mahallesindeki işletmede çıkan hastalığın alınan önlemler ve Sat-2 aşısı ile yapılan aşılamalar ile kontrol altına alındığı belirtildi. Hasta hayvanların iyileştiği bildirilerek kısıtlamaların 1 ay sonra kaldırılacağı kaydedildi.

Ortahisar ilçesinin Çimenli mahallesinde yaşayan Alaattin Çelebi, yapılan kısıtlama uygulamasının doğru bir karar olduğunu belirterek “Bütün vatandaşların buna uyması gerekmektedir. İlaçlamadan sonra vatandaşın veterinerden alacağı kağıtlarla beraber yaylasına, bahçesine gidebilir. Bizim muhtarımız veteriner ile her sene gelip hayvanlarımıza aşı yaptırıyor. Aşı kağıdımız ile yaylaya gidiyoruz. Büyüklerimizden duyduğumuz şap olayı bu bozkırın çayırından kaynaklanan bir olay. Bizim yöremizden çayırdan herhangi bir şap problemi ile karşılaşmadık. Dışarıdan alınan çayırdan kaynaklanan bir durum diye duydum” ifadelerini kullandı.