Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki cinayette 1 kişi tutuklandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Simba Yaylası'nda işlenen cinayetin ardından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen iki kişiden biri tutuklandı. Diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Simba Yaylası'nda 2 Ağustos tarihinde gerçekleşen cinayette, Emre Kara önce bıçaklanmış sonra başına taşla vurularak öldürülmüş ve cesedi görülmeyecek bir yere atılmıştı. Emre Kara'dan uzun süre haber alamayan babası Mehmet Kara, polis merkezine giderek oğlunun kayıp olduğu ihbarında bulunmuş ve oğlunun araç plakası ve cep telefonu bilgilerini polisle paylaşmıştı.

Kameraları inceleyen polis ekipleri, Emre Kara'nın Mehmet Karpuz ile buluştuğunu ve araçla birlikte seyir halinde olduklarını tespit etti. Mehmet Karpuz'u gözaltına alan polis ekipleri, olayla ilgili ifadesine başvurdukları görgü tanıklarının beyanlarından yola çıkarak Y.Ö.'yü de gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayis Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin sorgusunun ardından öğle saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne sevk edildiler.

Adliyede Cumhuriyet savcısına ifade veren iki şüpheli, suçu birbirlerine atsa da, savcı delil ve ifadelere dayanarak şüpheli Y.Ö.'nün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verirken, Mehmet Karpuz'un ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkini istedi. “Kasten tasarlayarak vahşice adam öldürme” suçundan Trabzon Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Mehmet Karpuz, tutuklanarak Bahçecik'te bulunan Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, Mehmet Karpuz'a yapılan GBT sorgusunda, daha önce kasten yaralama dahil 9 ayrı suçtan sabıkasının olduğu da tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.