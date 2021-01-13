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Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde yangın

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın 10 eve sıçrarken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde bugün akşam saatlerinde çıkan yangın 10 eve sıçrarken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.


Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşgeçit mahallesinde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın şiddetli rüzgarın ve sıcak havanın da etkisi ile çevredeki evlere sıçrarken, yangında 10 ev alev aldı. Evlerde çıkan yangınları söndürmek üzere bölgeye Araklı ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerden ve Trabzon'dan çok sayıda itfaiye aracı çağrılırken, yangın şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

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